أزمة حقيقية يُعاني منها الآباء والأمهات الجدد

كشفت دراسة حديثة عن أزمة حقيقية تواجه الآباء والأمهات الجدد، فور وصول مولودهم، بحيث يحرمن الأمهات من 22 دقيقة نوم ليلا، حتى عند دخول الأطفال المدرسة، كما يخسر الآباء 14 دقيقة من النوم، بسبب اضطرابات نوم الأطفال.

وأكد الباحثون في جامعة "Warwick"، أن النساء أكثر عرضة للاستيقاظ ليلا من الرجال، حيث أنه من بين 4600 من أولياء الأمور، خسرت الأمهات أكثر من ساعة نوم كل ليلة في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الولادة، بينما خسر الآباء 13 دقيقة.

وتوضح الدراسة، أن معظم الأمهات العاملات لديهن المزيد من المسؤوليات الأسرية، ويقضين وقتا أطول في تربية الأطفال مقارنة بالآباء. "بحسب سبوتنك"

يشار إلى أنه حتى في حال انتظام نوم الأطفال، يمكن لقلق الأبوة أن يحرم البالغين من النوم.

