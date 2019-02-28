شاهد: أضخم نحلة في العالم ومهددة بالانقراض

عُثرعلى أضخم نحلة بالعالم، في جزر مالوكو الشمالية بإندونيسيا، والمعروفة باسم النحلة السوداء العملاقة "Megachile pluto"، علما بأنه يبلغ طولها حوالي أربعة سنتيمترات للإناث، وأقل بالنسبة للذكور، وتم تسميته بالنحل والاس.

وأكدت صحيفة "كانساس" أنه عثر عليها فريق بحثي مؤلف من المصور كلاي بولت، وعالم الحشرات إيلي وإيمان من المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي، واثنين من علماء الأحياء من جامعة جيمس كوك في أستراليا، ومرشدين محليين.

يشار إلى أنه تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها العلماء الأجانب هذه النحلة في بيئتها الطبيعية منذ ملاحظة آدم ميسير قبل 38 عاما. "وفق سبوتنك"

يذكر أنه كان العلماء بعد 1858 يعتقدون أن النحلة العملاقة انقرضت حتى أعيد اكتشافها في العام 1981 من قبل عالم الحشرات آدم ميسير.

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​وكانت النحلة اختفت عن الأنظار مرة أخرى، بعد العام 1858حيث أدت ندرتها إلى إدراجها كواحد من أكثر 25 نوعا مهددا بالانقراض ومطلوب حمايتها ضمن جهود الحفاظ على الحياة البرية العالمية، وكون بيئتها مهددة بإزالة الغابات.