تراند اليوم : اسماء عطور نسائيه فخمه 2019

نشر موقع سيدتي عبر الانترنت قائمة بأجمل أنواع العطور وأفخمها والخاصة بالنساء للعام 2019 ، والتي تهم كل سيدة عصرية تبحث عن الأناقة والتميز وهي كالتالي :-



Joy

إذا كنت ممن يشعرنا بالملل خلال الأجواء الشتوية، فإن رائحة عطر Joy من ديور الحادّة والمعتمدة على الحمضيات، ستبث فيك الإحساس بالسعادة والدفء. يرتكز هذا العطر في تركيبته على نغمات البرغموت، المندرين، الألدهيد، الورد، الياسمين، الفواكه الحمضيّة، خشب الصندل، خشب الأرز، وعشب البتشول.



Amo Ferragamo

هذا العطر الصادر عن دار SALVATORE FERRAGAMO، والذي أُطلق خلال عام 2018، مستوحى من الأزهار الشرقية الناعمة والرقيقة، وبالتالي فإنه مثالي للنساء اللواتي لا يملن الى العطور القوية والحادة حتى خلال فصل الشتاء، بل يفضلن استخدام عطر منعش في الفصول كافة. إنه عطر فخم وراق وتدوم رائحته حتى وقت طويل.



Blouse Yves Saint Laurent

إنه أحد أحدث العطور الصادرة عن دار إيف سان لوران العريقة، فقد أطلقته خلال عام 2018 للرجال والنساء على حد سواء، وهو عطر زهري – خشبي مميز وراق، يعتمد في تركيبته على الفلفل الأسود والبرغموت وقلب العطر الوردي الدمشقي، إضافة الى المسك الأبيض وأخشاب الكشمير. إنه عطر رائع يستحق التجربة والاستخدام.

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L’Interdit Givenchy

إنه أحد أجمل العطور الجديدة وأكثرها أناقة ورقياً، وهو عطر شرقي – زهري بامتياز، إذ إن تركيبته ترتكز على نغمات البرغموت والكمثري والكرز الحامض مسك الروم وبراعم البرتقال والفل، إضافة الى الباتشولي ونجيل الهند والكاراميل والفانيلا... إنها روائح مثالية لا تقاوم.



Mon Guerlain Eau Florale

إنه عطري زهري بامتياز، صممه Thierry Wasser ليرضي أذواق النساء العاشقات لروائح الزهور الممزوجة بالأخشاب، فهو يعتمد في تركيبته على مجموعة رائعة من النغمات، شكلت في ما بينها عطراً غاية في الأناقة والرقي، وهي كالتالي: الخزامى، البرغموت، الليمون، اليوسفي، الفل، الفاوانيا، زهر البرتقال، الزهور، إضافة الى خشب الصندل والسوسن والفانيلا.