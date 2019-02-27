تراند اليوم : ارطغرل 137 الجزء الخامس : ارطغرل 137 مترجم الجزء الخامس HD ارطغرل 137 مترجم الجزء الخامس HD ارطغرل...

قيامة ارطغرل 137 موقع النور ارطغرل 137 مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الرابع الحلقة 137 مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 137 مترجم مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 137 مترجمة للعربية مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 137 مترجم عربي مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 137 مترجمة للعربية الحلقة 137 مترجم FULL HD 720p موقع النور الموسم الخامس 137 الحلقة مئة وسبعة وثلاثون Diriliş Ertuğrul 137 . Bölüm مترجم قيامة ارطغرل الحلقة 137 مترجم من الجزء 5 ، وبعد القضـاء على يد ألينجاك اليمنى سيتـجه ارطغرل وجيشه لمواجهـة حصار الاناضول .

مسلسل ارطغرل 137 يغلب عليه الطابع الديني التاريخي، ويوضح قوة المسلمين في وقت تعاني فيها الأمة الإسلامية من العديد من المشاكل، ومسلسل ارطغرل عبارة عن مسلسل مسلسل ارطغرل 137 مكون من خمس أجزاء حتى الآن، تم عرض ثلاثة أجزاء منهن والىن يتم عرض الجزء الرابع ومن المتوقع أن يستمر عرض هذا الجزء حتى عام 2019، ويذاع حلقة أسبوعياً وتمتد الحلقة لساعتين تقريباً. وكان قد توقف تصوير مسلسل مسلسل ارطغرل 137 ارطغرل من قبل بسبب نشوب حريق في أماكن التصوير، إلا أنه عاد واستكمل تصوير باقي الحلقات، ويذاع المسلسل كعرض أول على قناة تي ار تي التركية الفضائية وهي تبث على القمر ترك سات ونايل سات وعرب سات، وتعرض المسلسل مترجم يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة بتوقيت المملكة السعودية، الثامنة بتوقيت مصر، وبعد يوم كامل وفي نفس مسلسل ارطغرل 137 التوقيت قناة دعوة تنقل المسلسل على شاشتها يوم الخميس من كل أسبوع كعرض ثاني لنفس الحلقة. اول حلقات المسلسل التاريخي والمنتظر بكل قوة وهو من اقوي المسلسلات موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 137 للعربية على قناة TRT الأولى، ويعد المسلسل التركي التاريخي من أشهر مسلسلات الدراما التركية، حيث يحكي المسلسل قصة حياة وبطولات الغازي ارطغرل الذي وحد القبائل التركية، وتخلص من الخونة ارطغرل 137 موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 137 في القرن الثالث عشر الميلادي، مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الرابع الحلقة 137 وهو من مهد تأسيس الدولة العثمانية، لأبنه عثمان الأول، المسلسل من تأليف وإنتاج المؤلف التركي، محمد بوزداغ، المسلسل يروي الكثير من وقائع قبيلة قابي، وهي قبيلة ارطغرل 137 موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 137 ارطغرل، وتنقلاتها خلال تلك الفترة، المسلسل ارطغرل 137 موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 137 من إخراج المخرج التركي المشهور متين غوناي، وقد قام بدور الغازي ارطغرل في المسلسل، الممثل التركي إنجين التان دوزياتان.

قصة مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس مترجم

وارطغرل هومسلسل تاريخي وقائعه حقيقية بطولةالممثل إنجين ألتان دوزياتانبدور(أرطغرل ) الممثلة سراء بيلقيتش(حليمة خاتون)والممثل هوليا دارجان (هايماه) وكثير من الممثلين الكبار شاركو في التمثيل تدور احداث القصة في القرن الثالث عشر في ضعف الخلافة العباسية وهي كان المسلمون يعانون الكثير من المشاكل في القرن المسلمين في كل مكان حتى جاء حم قائدهم قائد قبيلة قابي وهي قبيلة مكونة من 400 مخيم كان اسلافة ويبتعدون من الظلم كان المغول والروم يهتكون بالمسلمين والعالم بانتظار بطل يقف في وجه الظلم والكفار قائد لهم الى الخيروالقوة التي كان بها المسلمين جاء القائد ارطغرل وهوابن سليمان شاه، ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية الي كبرت وتوسعت كان شجاعاً ولايخاف العدو ووحد بين صفوف المسلمين لكي يواجهو الظلم احداث ملحمية وصراعات قوية يقودها القائد ارتغرل.

ابطال مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس المترجم

إنجين ألتان , إسراء بليجيتش , سردار جوكهان ,عثمان سويكوت , جنكيز جوشكون , نور الدين سونماز ,باريش باغجى , سيردار دينيس ,

مواعيد وقنوات عرض مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس

يعرض مسلسل قيامة أرطغرل كل اربعاء في تمام الساعة 8 مساء علي قناة TRT1 بتوقيت السعودية ويتم عرضها في الموقع مباشرة بعد عرضها علي التلفزيون

أحداث أرطغرل 137

يبدأ ارطغرل خطته الخاصة في أحداث مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 137 مرحلة عض الاصابع مع عدوه اللدود ألينجاك بعد العرض الذي قدمه إليه، لاسيما وأن الأخير يريد القضاء على ارطغرل والكايي بشكل نهائي عن طريق سيف يلولات، فيما يحاول ارطغرل تجنب مكره تمهيداً للقضاء عليه بشكل نهائي. زتبدأ مواجهات شرسة بين أرطغرل وألينجاك في مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس الحلقة 137 عقب تحرير أرطغرل لكويكاس رجل الدولة السلوجقيلة الوفي والمطلوب الأول للمغول، وسعي ألينجاك للحصول على الذهب بالوقت ذاته. ويعود المغول لمحاصرة الاناضول ويدخل ألينجاك لمعقل قبيلة الكايي في سوغوت لكنه يلاقي مواجهة شرسة من قبل مقاتلي وأهالي القبيلة. فيما يخوض أرطغرل وكويكاس معركة قوية ضد المغول يتلقى خلالها المغول ضربة قوية تتمثل بمقتل العشرات من جنودهم. في هذا الوقت، يعمل دراغوس على مواصلة دوره في شخص زانغوش المسكين، ويقوم بنقل المعلومات للكاي وأرطغرل ،كما يسعى بالوقت ذاته للحصول على الذهب المخبئ لدى أرطغرل .

قنوات عارضة لأحداث الجزء الخامس – قيامة ارطغرل

والآن وعبر الأسطر التالية، يمكنكم متابعينا الكرام من متابعة ومشاهدة أحداث الجزء الخامس من مسلسل قيامة ارطغرل بعد استقبال أحد الترددات التالية، وهي تردد القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الموسم الخامس.

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تردد قناة اليرموك الفضائية الأردنية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11678

معدل الترميز: 27500

استقطاب:عمودي

تردد قناة دعوة الفضائية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد:10727

معدل الترميز: 27500

استقطاب: عمودي

ترد قناة فور شباب

القمر الصناعي: النايل سات

التردد:11316

معدل الترميز: 27500

استقطاب: أفقي

تردد قناة وطن

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11012

معدل الترميز: 27500

استقطاب: أفقي

تردد قناة الشروق

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11137

معدل الترميز: 27500

استقطاب: عمودي

تردد قناة قطر

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 10971

معدل الترميز: 27500

استقطاب: عمودي

تردد قناة TRT 1 التركية العارضة لمسلسل قيامة ارطغرل

القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز استقطاب TRT تركسات Turksat 42°E 11042 8400 عمودي إيتويلسات Eutelsat 7°E 10928 3000 عمودي

من خلال المرفق أعلاه، يمكنكم أعزاءنا المتابعين من استقبال تردد قناة TRT الصحيح، ومشاهدة الحلقة 129 ارطغرل الموسم الخامس، ولكن لابد من التأكد من إدخال رقم التردد واختيار القمر بشكل سليم.

مواعيد عرض حلقات الموسم الخامس من مسلسل قيامة ارطغرل في مصر – والدول العربية

في تمام الساعة 8:00 مساء وفقاً لتوقيت تركيا.

في تمام الساعة 9:00 مساءً وفقاً لتوقيت المملكة العربية السعودية.

في تمام الساعة 10:00 مساءً وفقاً لتوقيت مصر.

في تمام الساعة 12:00 بعد منتصف الليل وفقاً لتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعن أحداث مسلسل قيامة أرطغرل ،وفي تفاصيلها كانت هناك قبيلة في الشتات تبحث عن قطعة أرض آمنة لتستقر عليها إلى تأسيس دولة من أقوى الدول في التاريخ.وتحكي تفاصيل مسلسل ارطغرل عن قبائل التركمان (الغز والايغور) من حيث نشأتهم وفكرهم السياسي، وتاريخ قبيلة “القايي” ونشأة أرطغرل وصولاً إلى أرزنجان.

كما يسرد مسلسل ارطغرل قصة تعاقب السلاطين والدول التي أقيمت في العهد السابق ووصول هجرة أرطغرل وقومه إلى الأناضول، وكذلك الحديث عن “حياة أرطغرل الاجتماعية وبحثه عن وطن في جنوب الأناضول و إمارات التركمان.

كما يحي مسلسل ارطغرل ويوثق تاريخ السلاجقة وتأسيس دولة “السلاجقة الروم” ( التابعة للمؤسس سلجوق بن دقاق) وهو قائد قبيلة من قبائل الغز الترك ومؤسِّس سلالة السَّلاجقة، إضافة للحديث عن أقوى سلاطينها “علاء الدين كقيباد الأول”، أما الباب الخامس فقد تطرق للدولة البيزنطية ولفرسان الهيكل والمغول ووفاة أرطغرل واستلام عثمان للحكم.

ويوثق المسلسل التاريخي سيرة وحياة وحروب قبائل “كايي” التركية، والتي خرج منها مؤسس الدولة العثمانية عثمان بن أرطغرل بن سليمان شاه وأول سلاطينها.

وأرطغرل هو والد عثمان الأول، مؤسس السلالة العثمانية، التي حكمت البلقان والأناضول والمشرق العربي وشمال إفريقيا طيلة 600 عام، إلى أن انقضى أجلها مع إعلان قيام الجمهورية التركية عام 1922.