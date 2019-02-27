تراند اليوم : ما هي حادثة "الحذاء" التي خسرت شركة "Nike" ملياري دولار بسببه ؟

واشنطن/ الخليج 365

أعلنت شركة "نايكي NIKE " أنها خسرت مبلغ مالي يزيد عن ملياري دولار من قيمتها السوقية، عقب الحادث الغريب الذي وقع في مباراة كرة سلة بالولايات المتحدة، عندما انفجر حذاء أحد اللاعبين الصاعدين.

وانفجر حذاء من إنتاج الشركة العملاقة كان يرتديه لاعب جامعة ديوك المرشح للانتقال إلى دوري "إن بي إيه" للمحترفين، زيون وليامسون، بعد 40 ثانية من بداية المواجهة ضد نورث كارولاينا.

وتمزق الحذاء كليا وبشكل واضح خلال ارتكاز وليامسون على قدمه، مما تسبب بانزلاقه وإصابته في الركبة، بحسب مشاهد أظهرتها شبكة "إي إس بي إن"، التي نقلت المباراة.

وخرج اللاعب وهو غير قادر على المشي بطريقة سليمة، دون أن يعود إلى الملعب مجددا، في صدمة فاقت المنافسة القوية بين الجامعتين اللدودتين.

وانخفضت أسهم "نايكي" بأكثر من 1 في المائة في تعاملات اليوم الذي وقع به الحادث، مما أدى إلى فقدان الشركة نحو 2.06 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة.

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وقال متحدث باسم "نايكي"، إن "جودة وأداء منتجاتنا ذات أهمية قصوى. وبالرغم من أنه حادث فردي. فإننا نحاول فهم ما حدث"، وفقا لموقع "بيزنس إنسايدر".

واعتبر مات باول، وهو مستشار بارز لشركة "إن بي دي" لأبحاث السوق أن الأحذية الرياضية طالما تتعرض لمشاكل "لكن ليس بهذا القدر الواضح"، فيما اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الغضب والانتقادات اللاذعة بحق الشركة الأميركية.

بدوره، غرد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، الذي حضر المباراة مع مشاهير آخرين، على "تويتر" قائلا: "يبدو زيون وليامسون شابا رائعا ولاعب كرة سلة استثنائيا في الوقت نفسه. آمل في تعافيه سريعا".