شاهد: برنامج توب شيف الموسم الثالث الحلقة 13 الأخيرة

برزت خلال برنامج "توب شيف" الموسم الثالث، مفاجآت من العيار الثقيل، أعادت من خلالها خلط الأوراق، حيث أبعدت متسابقًا كاد أن يصل إلى النهائيات، بينما ضمت آخر انتهت رحلته الحلقة الماضية.

الحلقة 13 هنــا

من جهتها، أبلغت الشيف منى المشتركين بأنه سيتم إعفاؤهم من اختبار الحلقة، وبذلك سيتمكنون من الحصول على يوم عطلة، يفعلون فيه ما يشاؤون.

وأعادت الحلقة ثلاثة مشتركين انتهى مشوارهم في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، لتعطي فرصة لواحد منهم للانضمام إلى البرنامج والتنافس على اللقب مرة أخرى.

يشار إلى أنه انتقل إلى الحلقة المقبلة كل من إيلي خليفة من لبنان، الأردني علي الغزاوي، سليم الدويري من تونس والمغربي منير رشدي، فيما غادرت السورية ديما الشعار المنافسة، كما انتهى مشوار المتسابقة الجزائرية صبرينة دهّان في البرنامج، بعد فشلها في اجتياز تحدي الحلقة الثامنة في حصة الطهي العربية.