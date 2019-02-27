خطوات حصول الطالب على جهاز التابلت المدرسي .. تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي وقواعد تقويم...

موعد تسليم التابلت المدرسي تحدد بناء على صرح اليوم متحدث بوزارة التربية والتعليم التعليم، حيث صرح أن ما يقارب من 55% من المدارس المصرية جاهزة حاليا لتشغيل “التابلت” فقد صرح منذ قليل المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أحمد صابر، أن 55% من مدارس الجمهورية على أتم استعداد لتشغيل منظومة التعليم الجديدة وأن “التابلت” جاهز للتشغيل بالمدارس فور استلامه بأيدي الطلاب، وأضاف صابر أيضا أن وزارة التربية والتعليم تسلمت حتى اللحظة حوالي 750 ألف جهاز تابليت من الأجهزة المتعاقد عليه.

هذا وقد تقرر بالفعل عملية توزيع التابلت المدرسي، فستبدأ مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، اليوم الإثنين 11 فبراير، في توزيع “التابلت” على طلاب الصف الأول الثانوي، فقد تم تسليم المديريات التعليمية طلبيات أجهزة التابلت من مخازن الوزارة، حيث تسلمت العديد من المديريات التعليمية اجهزة التابلت للقيام بتوزيعها على الطلاب بالأمس وسط تأمين كامل من الشرطة.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة عبر مداخلة تليفونية مع المذيع أحمد موسى مقدم برنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، حيث أكد صابر أن وزارة التربية والتعليم تسلمت دفعتين من التابليت، وأن الدفعة الثالثة من “التابلت التعليمي” سيتم استلامها الأسبوع الحالي، وقد قررت الوزارة أنه بوصول الدفعة الأخيرة سيتم توزيع أجهزة التابليت على طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي بمدارس مصر، وأشار أيضا أن التوزيع سيبدأ بالمحافظات التي تم تجهيزها بالبنية التحتية اللازمة لتشغيل التابليت، هذا وسنتناول بالتفصيل من خلال التحديثات على هذا التقرير ما يلي:

آماكن دفع بوليصة تأمين التابلت (نفس فروع البريد)

نظام التابلت فى الثانوية العامة

شكل تابلت أولي ثانوي

شروط استلام تابلت أولى ثانوي

شكل التابلت الجديد للصف الأول الثانوي

مواصفات تابلت أولى ثانوي

موعد تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

هذا وقد صرح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء,، أن طالب الصف الأول الثانوي يستطيع التأمين على جهاز التابليت الذي سيتسلمه ضد الحريق أو السرقة، وذلك عن طريق شراء بوليصة تأمين عند استلام التابيلت، وتبلغ قيمة وثيقة التأمين 100 جنيه عن طريق هيئة البريد المصري، ‏وتدفع قيمة الوثيقة التأمينية مرة واحدة سنويًا، وقد صرح مركز إعلام مجلس الوزراء أنه لن يتم تسليم أي أجهزة لمعلمي التعليم الثانوي العام بالمدارس الخاصة، ويستطيع طلاب الصف الأول الثانوي من خلال التابلت الجديد الدخول على موقع بنك المعرفة المصري، حيث يمكن للطلاب الاستفادة من ‏المادة العلمية على الموقع مجاناً.

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تجهيز المدارس بالسبورات الذكية لاستقبال المحتوى الرقمي, وتمت برمجة التابلت بصورة موحدة سواء للطالب أو المعلم، حيث يحتوي كل جهاز على ‏serial number‏ لسهولة تتبعه في حال فقدانه أو سرقته ، علماً بأن التابلت من نوعية سامسونج أسود اللون على مستوى عالي من الجودة، ومساحة الشاشة 10.1بوصة ويتميز بقوة وحساسية ‏Touch ومعه قلم, كما أن به إمكانيه تركيب شريحة اتصال ‏SIM‏ وكذلك يمكن تشغيل ‏Wi-Fi‏ المنزل أو على أي شبكة خارجية وذلك للأغراض التعليمية فقط.‏‏

خطوات حصول الطالب على جهاز التابلت المدرسي

على الطالب التوجه إلى أقرب مكتب بريد بالقرب من محل إقامته، برفقة ولي أمره، كما يجب تقديم بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد للطالب، بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي لولي ‏الأمر، كما يجب سداد رسوم قدرها 100 جنيه كضمان تأميني للتابلت وهي عبارة عن “بوليصة تأمينية”، بعد ذلك يتسلم الطالب إيصال بالمبلغ التأميني، ثم يتوجه الطالب بصحبه ولي أمره إلى المدرسة التي يتبعها، ويتم توقيع ولي الأمر على إقرار ‏باستلام “التابلت”، كما يجب الاحتفاظ بإيصال الرسوم المسددة ، حيث يضمن الطالب من خلال هذا الإيصال إمكانية أي عطل ب‏التابلت من خلال التأمين أو الضمان.‏

إقرار استلام جهاز التابلت للصف الأول الثانوي

خطوات إصلاح جهاز التابلت في حالة تعرضه للكسر أو التلف

في هذه الحالة يتم التوجه بالتابلت لأخصائي التطوير التكنولوجي بالمدرسة التابع لها، ثم الاتصال بخدمة العملاء على الخط الساخن 16580، ثم الضغط على رقم 9 ‏ويتم من خلاله إرشاد الطالب ‏لاتباع الخطوات اللازمة لتصليح التابلت.‏

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أما عن أسلوب وطريقة تقويم الطلاب بالمرحلة الابتدائية والثانوية فقد أعلنت اليوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، النشرة الخاصة بتقويم طلاب المرحلة الابتدائية من الصف الرابع الابتدائي وحتى السادس الابتدائي في مادة العلوم، وذلك للفصلين الدراسيين الأول والثاني، كذلك المهام الفردية في مادة العلوم لتلك الصفوف الدراسية، حيث خصصت وزارة التربية والتعليم 25 درجة لكل فصل دراسي، حيث يقوم كل طالب بأداء 5 مهام فردية لكل فصل دراسيي، بواقع 5 درجات لكل مهمة فردية، ويتم تقييم أداء الطالب للمهام الفردية وفق 5 قواعد ومعايير.

هذا وقد صرح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أن مصر تعمل حالياً على تحويل نظام التعليم العام بداً من مرحلة رياض الأطفال حتى نهاية مرحلة التعليم قبل الجامعي، حيث تم بالفعل تصميم نظام تعليمي جديد تماما، ويضمن نظام التعليم الجديد هذا أن تمتلك الأجيال الجديدة من الطلاب والطالبات لمهارات تواكب القرن الحادي والعشرين، وأضاف الوزير أن نظام التعليم الجديد يقوم على التوازن بين بناء الشخصية للطالب والطالبة، وذلك بالتوازي مع اكتساب المعرفة.

قواعد تقويم طلاب المرحلة الابتدائية

كما أضاف الدكتور طارق شوقي أيضا أن النظام التعليمي الجديد يأتي ضمن إطاراً معاصر للمناهج الدراسية، ويشمل التحول إلى مواد تعليمية جديدة، كما أنه يخضع لتقييم متنوع، كما أن الجديد يعتمد على استراتيجيات تدريس تواكب العصر الحديث، فهو نظام يقوم قائم أولاً على تنمية المهارات ليحل محل النهج التعليمي القديم القائم على التلقين والحفظ.