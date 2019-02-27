ما أضافه أندريداسون للأدب البوليسي

إذا كنت من محبي قراءة الروايات البوليسية، فمن المؤكد عشقك للمحقق (شارلوك هولمز)، الذي عُرف بذكائه وقوة ملاحظته التي ساعدته في الاستنتاج وحل قضاياه التي كانت الشرطة تعجز عن حلها وتلجأ إليه، كما لا يمكننا أن ننسى زميله في السكن ومساعده (د. واطسون) الذي كان له دور كبير في تدوين قضايا شارلوك، وهناك أيضا محقق قصير القامة معروف باستخدامه لخلايا الرمادية الصغيرة لعقله، و التي لها الفضل في حل قضايا، يهتم بملابسه كثيرا بالإضافة إلى شاربه الشهير الذي قد يعتني به أكثر من أي شئ أنه (هيركيول بوارو) الشخصية الخيالية لروايات اجاثا كريستي، مؤخرا أشتهر في عالم الروايات البوليسية أسم جديد عرف بأسلوبه المتميز والذي من خلاله حصل على جواز قيمة هو أرنالدور أندريداسون.

الكاتب أرنالدور أندريداسون

هو كاتب آيسلندي الجنسية وُلد عام 1961، لم يبدأ حياته المهنية ككاتب بل كان صحفي كأول مهنة له وكان يتمتع برؤية سينمائية، وفى عام 1997 أُصدرت أول رواية له، كان بطل رواياته المحقق إرلندور، وفي الآونة الأخيرة أصبحت رواياته من أكثر الكتب مبيعا في آيسلندا، وقد تُرجمت إلى الكثير من اللغات حول العالم من ضمنهم اللغة العربية.

جوائز أرنالدور

حصلت رواية صمت القبر على جائزتين:

• حصلت كأفضل رواية جريمة على جلاس كي (Glass Key) عام 2003

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• وفى عام 2005 قدمت الجمعية البريطانية جائزة جولد داجر (Gold Dagger) للكاتب.

روايات أرنالدور أندريداسون

لديه الكثير من الروايات التي حققت نجاح باهر في السنوات الماضية، وبعض الكتب تُرجمت إلى اللغة العربية ومنهم

• رواية صمت القبر

• رواية مخزن الأعضاء البشرية

• رواية لغز البحيرة المتناقصة

• رواية غَضَب

• رواية صَقيعُ المَوت

• رواية جثة في المكتبة

• رواية قشعريرة