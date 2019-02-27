شاهد: جيوش من الأسماك تحلق قبالة جزيرة مالطا

تفاجأ سكان الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة مالطا، بتحليق الأسماك قبالة البحر، وسقوطها على مفترقات الطرق، وذلك جرَاء عاصفة ضخمة ضربت المنطقة.

و تسببت شدة الرياح والأمطار الغزيرة، في ارتفاع الأمواج، بتساقط الأسماك قبالة البحر. حسب رائج.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، ومجموعة من الصور التي تظهر انتشار أسماك في الشوارع بمالطا، وتهافت المارة في الطرقات على جمع الأسماك التي لفظها البحر في أكوام، بسبب العاصفة الشديدة بعد أن وصلت سرعتها إلى مئة كيلومتر في الساعة.

واستقبل السكان المحليون كميات كبيرة من الضيوف غير المتوقعين الذين جلبتهم الأمواج العالية، من مزرعة سمكية في الخليج.

ولكن لخطورة الوضع، أصدرت الحكومة تحذيراً شديد اللهجة نظراً لسوء الحالة الجوية وتلك العاصفة على الأرواح والممتلكات، ونصحت الناس بالبقاء في منازلهم.

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وتلقت إدارة الحماية المدنية في مالطا أكثر من 300 مكالمة طلباً للمساعدة ولكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات خطيرة.

كما حذرت خدمة مراقبة البيئة البحرية الأوروبية كوبرنيكوس من أمواج يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار.