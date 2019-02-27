صاحبة السعادة تعيد صفية العمري إلى الزمن الجميل

تألقت الفنانة صفية العمري، أثناء إطلالتها على فضائية "dmc" في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس.

وتطرقت العمري، خلاله عن ذكرياتها وابتعادها خلال الفترة الأخيرة عن الساحة الفنية، كما تحدثت عن كواليس أعمالها وذكرياتها مع نخبة من ألمع نجوم ونجمات الدراما والسينما المصرية، حسب مصراوي.

وقامت إسعاد يونس بسؤالها عن قصة "عيون صفية" والتي ربطها البعض باسم الفنانة صفية العمري، حيث كشفت "العمري"، عن القصة قائلة: "في يوم من الأيام في ناس قالولي إحنا بنشوف العربيات بره مصر ومحطوط عليها، إعلان باسم عيون صفية".

واستكملت صفية، قائلة: "كانوا بعتولي كاوتش ولا أي حاجة".