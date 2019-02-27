أشرف زكي يعلن إطلاق مبادرة لتنمية مواهب أطفال مصر

أعلن الفنان المصري أشرف زكي نقيب الممثلين المصريين، اليوم الثلاثاء، عن مبادرة من أجل تنمية المواهب والقدرات وصقلها لدى الاطفال في جمهورية مصر العربية.

وقال الفنان زكي خلال مشاركته في برنامج "8 الصبح" عبر قناة "دي أم سي": أنا أحلم ان يتم بناء مسرح صغير في كل مدينة يتم انشائها مصر، من أجل تنمية القدرات والمهارات لدى الاطفال.

وأشار الفنان زكي إلى إن مصر لديها توسع عالي جدا في المجتمعات العمرانية، مبينا أن الدليل في ذلك أن وزير الإسكان هو نفسه رئيس الوزراء.

وذكر أن الأطفال لديهم طاقة يجب استغلالها من أجل خدمة مصر واكتشاف المواهب في مجالات عدة كالموسيقى والباليه، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.