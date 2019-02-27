شاهد: فضيحة المخرج خالد يوسف تفتح النار على فنانة جديدة

تداول بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو جديد، قيل أنه للمخرج المصري خالد يوسف برفقة فنانة مصرية شابة (لم يكشف عن هويتها)، الأمر الذي أثار سخط الكثيرين على توالي الفضائح خلال الفترة الأخيرة.

وفي سياق متصل، أمرت النيابة العامة المصرية، بتجديد حبس فنانتين مصريتين، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق؛ بشأن قضية الأفلام الجنسية مع المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف.

وجاء قرار التجديد، بعد ورود أنباء محتملة عن إخلاء سبيل الفنانتين؛ لعدم توجيه أي تهمة رسمية حتى الآن للمخرج خالد يوسف، المتواجد منذ أول فبراير الجاري خارج مصر، بالإضافة إلى عدم وجود أي قرار رسمي من النائب العام للبرلمان برفع الحصانة عن المخرج المصري.

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يشار إلى أن الفترة الأخيرة، قد شهدت انتشار العديد من الفيديوهات التي نسبت للمخرج خالد يوسف، بصحبة فنانات مصريات، تم تداول أسماءهن بشكل كبير.