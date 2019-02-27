البطاقات الرابحة في سحب يانصيب معرض دمشق الدولي - الاصدار الخامس 2019

تقدم لكم وكالة سوا الاخبارية، نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي، اصدار اليوم الثلاثاء 26/2/2019، حيث تم الإعلان عنها عبر آليه معينة.

وتشرف على عملية السحب وإجراء القرعة جهات رسمية سورية، وتقوم بإتباع الآلية المحددة من قبل الإدارة المختصة، حيث يتم السحب على الأرقام الخاصة ببطاقات اليانصيب من خلال نظام الدواليب، والبطاقة الرابحة هي البطاقة التي يقف عندها الدولاب.

وفي وقت سابق، أعلنت المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية عن خدمة جديدة خاصة بنتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي عبر SMS يتم إرسالها عبر الجوال، حيث أصبح الآن بإمكان المشتركين في شبكة سيريتل و إم تي إن معرفة نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي من خلال رسالة قصيرة على الهاتف النقال.

تابعوا معنا النتائج المرفقة في الصورة ادناه، وتمنياتنا لكم أن تكونوا من الفائزين بسحب اليوم، وحظ أوفر لمن لم يحالفهم الحظ لهذا الأسبوع، وإلى لقاء جديد الأسبوع المقبل.