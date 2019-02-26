مشاهده: منة شلبي تنشر صورة مثيرة بعد فيديو خالد يوسف

ظهرت الممثلة المصرية الشهيرة منة شلبي، يوم الثلاثاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الشائعات التي تحدثت عن ظهورها بمقطع فيديو مع المخرج خالد يوسف.

ونشرت الفنانة منة شلبي صورة عبر حسابها في "انستقرام" تجمعها مع الفنانة اسعاد يونس مقدمة برنامج صاحبة السعادة.

وكتبت منة شلبي إلى جانب صورتها مع إسعاد يونس : "حبيبة قلبي، قريبا مع صاحبة السعادة". الأمر الذي لاقى ترحيبا واسعا من جمهورها عبر انسقرام.

يذكر أن نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، زعموا مؤخرا عن وجود فيديو فاضح للفنانة منة شلبي مع المخرج خالد يوسف، الأمر الذي ينتظر أن توضحه خلال استضافتها ببرنامج صاحبة السعادة.

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