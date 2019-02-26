شاهد: حقيقة وفاة عيسى المنصور

أفادت كاتبة كويتية، يوم الثلاثاء، بحقيقة وفاة عيسى المنصور شقيق الفنانين حسين ومحمد المنصور، وذلك خلال سفره للخارج في رحلة العلاج التي رافقه فيها شقيقاه.

وكتبت الإعلامية مي العيدان عبر حسابها في "انستقرام" : "ان لله و ان اليه لراجعون، وفاة عيسى المنصور اخ كل من محمد وحسين المنصور عظم الله اجركم ورحمه الله ووسعه بكامل مغفرته".

كما كتب نجل شقيق عيسى المنصور عبر (تويتر) : "انتقل إلى رحمة الله تعالي عمي عيسى المنصور العرفج الذي وافته المنية صباح اليوم خارج البلاد إنا لله وإنا إليه راجعون".

يشار إلى المنصور عائلة فنية كويتية، يعمل فيها الشقيقين حسين ومحمد في مجال التمثيل، فيما يعمل ابن منصور في المجال الفني أيضا، ولهما العديد من الأعمال الفنية التاريخية.