تراند اليوم : فيلم حرب كرموز بطوله امير كراره وبويكا شاهد قبل الحذف 2018

فيلم حرب كرموز بطوله امير كراره وبويكا شاهد قبل الحذف 2018، تحميال ومشاهدة فيلم حرب كرموز 2018 بجودة عالية مشاهدة اون لاين وتحميل مباشر على اكثر من سيرفر كامل.

تدور احداث فيلم حرب كرموز خلال فترة اﻷربعينات من القرن العشرين، حيث فتاة تتعرض للاغتصاب على يد مجموعة من الجنود اﻹنجليز، فيثأر لها ثلاث شباب مصريين، لكن يموت أحدهم، ويحتجز الجندي الانجليزي الحي في قسم شرطة كرموز .

Advertisements

حرب كرموز فيلم مصري قادم من انتاج شركة السبكي للانتاج السينمائي، واخراج بيتر ميمي، وبطولة كل من أمير كرارة ومحمود حميدة وغادة عبد الرازق وبيومي فؤاد ومصطفى خاطر.