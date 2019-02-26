مصر: الإعلان عن أرقام جلوس "أبناؤنا في الخارج" 2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، اليوم الثلاثاء، عن أرقام جلوس الطلاب الذين سيؤدون الامتحان على نظام امتحانات "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي 2018- 2019.

أرقام الجلوس هنـــا

وقال رئيس قطاع التعليم العام رضا حجازي، إنه تم الاستعداد لامتحانات الطلاب المصريين في الخارج التي سيتم عقدها في 196 سفارة وقنصلية لـ49 ألفا و941 طالبا.

وأضاف حجازي، أن امتحانات الدور الأول للمصريين في الخارج ستكون نهاية شهر مارس المقبل، على أن تكون امتحانات الدور الثاني بداية من شهر يوليو المقبل.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات المصريين بالخارج تتم طبقا للجداول التي أصدرتها الإدارة العامة للامتحانات، مع ضرورة الانتباه إلى المواعيد واليوم والزمن والمدة، ولا يجوز للسفارات والقنصليات إجراء أي تعديل بهذه الجداول، ويمكنكم متابعة الجداول هنــــــا.