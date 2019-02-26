تراند اليوم : ارقام الجلوس ابناؤنا في الخارج 2019 رابط استخراج “وزارة التربية والتعليم المصرية”

نشرت وزارة التربية والتعليم المصرية رابط مباشر لاستخراج أرقام الجلوس الخاص بأبنائنا وطلابنا خارج جمهورية مصر العربية في جميع الدول للعام 2019 ، وذلك بهدف الاستعداد لبدء تقديم الاختبارات الدور الاول لجميع الطلاب .

وأوضح مصدر مطلع في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أرقام جلوس الطلاب المصريين في الخارج أعلنت عبر رابط الوزارة الرسمي بهدف، التمهيد لامتحانات الدور الأول والتي تبدأ في نهاية شهر مارس المقبل للعام 2019 .

وأضاف مصادر مسئولة في وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة استعدت لامتحانات الطلاب المصريين في الخارج والتي تعقد في أكثر من 96 سفارة وقنصلية، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من وضع أسئلة الامتحانات وتظريفها وسيتم إرسالها إلى القنصليات والسفارات بالوقت المحدد، بجانب اختيار أعضاء البعثة التي تشرف على معظم أعمال الامتحانات في بعض القنصليات.

وتناشد وزارة التربية والتعليم كافة اولياء الامور بمتابعة موقع الوزارة الرسمي لمعرفة كافة التفاصيل والبيانات الدقيقة عن كل ما يخص امتحانات ابناؤنا في الخارج او اعلان النتائج او تحديد الشروط وغيرها من الامور الهامة.

تشمل الدول العربية وكذلك الدول الاجنبية وذلك لجميع المراحل التعليمية والصفوف المختلفة وهي كالاتي : الصف الاول الابتدائي، الصف الثاني الابتدائي , الصف الثالث الابتدائي , الصف الرابع الابتدائي , الصف الخامس الابتدائي , الصف السادس الابتدائي , كذلك الصف الاول الاعدادي , الصف الثاني الاعدادي , الصف الثالث الاعدادي ,وايضا الصف الاول الثانوي والثاني الثانوي , وذلك لطلاب التعليم الحكومي التابع لوزارة التربيةو التعليم المصرية وكذلك طلاب الازهر التابع لقطاع المعاهد للازهر الشريف.

رابط استخراج أرقام جلوس الطلاب المصريين بالخارج2019 وزارة التربية والتعليم المصرية يمكن الدخول على الرابط التالي .

اما الطلاب المتقدمين للمعاهد الازهرية والراغبين في معرفة ارقام الجلوس عليهم الضغط على الرابط التالي