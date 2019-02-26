تراند اليوم : مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 137 مترجم كاملة موقع النور

مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 137 مترجم FULL HD 720p موقع النور الموسم 5 الخامس الحلقة 137Diriliş Ertuğrul 137. Bölüm مترجم قيامة ارطغرل الحلقة 137 مترجم من الجزء 5 يحكي عن قبيلة قابي ياتَان إنجين التان دوزياتان ارطغرل جودة عالية يوتيوب حلقات اون لاين ديلي موشن موقع النور ورابط مجاني على الخليج 365، وقام موقع النور اليوم الاربعاء ببث وترجمة مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس الحلقة 136 للعربية بالتزامن مع عرضها على قناة TRT التركية الفضائية، فيما تقوم قناة دعوة ببثها مساء الخميس.

قصة مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس مترجم

وارطغرل هومسلسل تاريخي وقائعه حقيقية بطولةالممثل إنجين ألتان دوزياتانبدور(أرطغرل ) الممثلة سراء بيلقيتش(حليمة خاتون)والممثل هوليا دارجان (هايماه) وكثير من الممثلين الكبار شاركو في التمثيل تدور احداث القصة في القرن الثالث عشر في ضعف الخلافة العباسية وهي كان المسلمون يعانون الكثير من المشاكل في القرن المسلمين في كل مكان حتى جاء حم قائدهم قائد قبيلة قابي وهي قبيلة مكونة من 400 مخيم كان اسلافة ويبتعدون من الظلم كان المغول والروم يهتكون بالمسلمين والعالم بانتظار بطل يقف في وجه الظلم والكفار قائد لهم الى الخيروالقوة التي كان بها المسلمين جاء القائد ارطغرل وهوابن سليمان شاه، ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية الي كبرت وتوسعت كان شجاعاً ولايخاف العدو ووحد بين صفوف المسلمين لكي يواجهو الظلم احداث ملحمية وصراعات قوية يقودها القائد ارتغرل.

ابطال مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس المترجم

إنجين ألتان , إسراء بليجيتش , سردار جوكهان ,عثمان سويكوت , جنكيز جوشكون , نور الدين سونماز ,باريش باغجى , سيردار دينيس ,

مواعيد وقنوات عرض مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس

يعرض مسلسل قيامة أرطغرل كل اربعاء في تمام الساعة 8 مساء علي قناة TRT1 بتوقيت السعودية ويتم عرضها في الموقع مباشرة بعد عرضها علي التلفزيون

ملخص أحداث الحلقة 137 من قيامة أرطغرل

في جديد مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الخامس الحلقة 1 الحلقة 122 ،يبدأ الموسم الخامس من قيامة ارطغرل بعد مرور عشر سنوات من الاقامة في سوغوت وترسيخ دعائم قبيلة ارطغرل وقد انضمت معه قبائل تركية أخرى خاصة بعد غزو المغول الدموي للشرق وبالطبع أهم قبيلة هي قبيلة تشافيدار التي يتزعمها تورغوت لأنها أمانة من زوجته المرحومة أصليهان. ولن يشهد الموسم الخامس ما سيقوم به نويان والمغول من ابادة لقبيلة جندودو وأغلب قبائل الاتراك بالشرق ومن دمار لبغداد وللخلافة العباسية ، وسيتم ذكرها فقد كاقاويل على لسان ارطغرل والمحاربين حتى يعرفها المشاهدون. وبهذا تكون بداية الموسم الخامس مأساوية فيقسم ارطغرل ومحاربيه على الانتقام من المغول وتبدا مسيرة الكفاح بهذا الموسم ، وهي الانتقام من لمغول وصد خطرهم عن الدولة السلوجقية. وبعد المذبحة سيعود ديندار وهو الوحيد الذي سينجو وسيذهب لارطغرل ويشهد عصر عثمان لكنه يتعاون فيما بعد مع المغول طمعاً في السلطة فيقتله عثمان. ويظهر تمرد ويقود هذا التمرد رجل دين يدعى بابا عشق وهو ذو شخصية أثرت وسط تركمان الأناضول، ويلعب رجال الدين دور مهم في تحويل قسم كبير من سكان الأناضول إلى الإسلام،وقد حاولت الطبقة السلجوقية العسكرية الحيلولة دون غزو القبائل التركية للمناطق التي يسكنها المزارعين ومضايقة الدول المسيحية المجاورة، مما دفع التركمان إلى الأراضي الهامشية والمناطق الجبلية ومعظمها على الحدود. ويكون بابا عشق واحداً من الزعماء الدينيين، لكن خلافا لأسلافه، لم يكن تأثيره محدوداً على مجموعات صغيرة من القبائل، وتصل سلطة بابا عشق للأغلبية الساحقة لسكان التركمان في الاناضول. فيبدأت الثورة في المناطق الحدودية النائية في مناطق شرق جبال طوروس، وسرعان ما انتشرت بسرعة شمالا في منطقة أماسيا. ويدمر جيش السلاجقة في مالطية وأماسيا. وينتشر التمرد في قلب الأناضول في مدن كايسيري وسبسطية وتوكات والتي تصبح تحت سيطرة بابا عشق وتدعمه. وعلى الرغم من مقتل بابا عشق إلى أن التركمان يتابعون تمردهم ضد سلطة السلاجقة.

وتترجم حلقات مسلسل ارطغرل إلى أكثر من 10 لغات، ويتم عرضة في العديد من الدول مثل تركيا، والدول العربية، ورومانيا، واليونان وتعدد الحلقة 96 من المسلسل من أعلى الحلقات مشاهدة في التاريخ عالميا و بذلك ينضم قيامة ارطغرل إلى قائمة أكثر الأعمال مشاهدة و نجاحا عالميا ومن أهم أحداث الحلقة:

تردد قناة TRT التركية والقنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل

حيث بدأت قناة TRT التركية في عرض أولي الحلقات من قيامة ارطغرل الجزء الخامس ونحن هنا من خلال موقعكم المتميز، موقع نجوم مصرية نعرض متابعينا الأعزاء تردد قناة TRT التركية الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل وموقعها علي الأقمار الصناعية.

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب التصويب ترك سات 11042 8400 عمودي 5/6 يوتلسات 10928 3000 عمودي 5/6

موقع النور العربي يوقع عقد شراكة مع قناة TRT التركية

نظراً لنسبة المشاهدة العالية التي حققها الجزء الرابع من مسلسل قيامة ارطغرل وتصدره أولي نتائج البحث في مواقع التواصل الإجتماعي ومحركات البحث، فقد أعلنت قناة TRT التركية في وقت سابق عن توقيع عقد شراكة بين القناة وموقع النور العربي، حيث تتم إذاعة الحلقة أول مرة علي القناة، وفي اليوم الثاني يتم إعادة بث الحلقة مترجمة للغة العربية علي موقع النور.

تردد قناة وطن وقناة دعوة الناقلة لحلقات الجزء الخامس