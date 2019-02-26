تراند اليوم : قصة مسلسل غصون في الوحل .. مسلسل غصون في الوحل حلقة اليوم 26-2-2019 (مشاهدة وتحميل الحلقة 8- الثامنة...

محبي لدراما الخليجية ننشر لكم اليوم قصة الكاملة لمسلسل غصون في الوحل ، وحلقات مسلسل غصون في الوحل كاملة الحلقة الثامنة حلقة اليوم كاملة .

حيث يتربع مسلسل "غصون في الوحل" على سلم المسلسلات الكويتية هذا الموسم ، حيث يحظى بنسبة مشاهدة ومتابعة ضخمة في الكويت والوطن العربي ، من خلال كميات المشاهدة والبحث المستمر عن حلقات المسلسل عبر موقع اليتيوب الشهير ، حيث نزودكم اليوم برابط سريع ومباشر لمشاهدة الحلقة 8 من مسلسل غصون في الوحل.

قصة مسلسل غصون في الوحل :-

"غصون" شخصية حاقدة وتجسدها هدى حسين امرأة أربعينية تتخبط بالحقد وتعاني من عقد نفسيّة كثيرة، فتحوّلت إلى إنسانة فظّة في التعامل مع الآخرين، وهو ما ينعكس سلباً على حياته وكثيرا ما تتعرض للعديد من المواقف الحياتية التي تؤثر عليها وعلى علاقاتها في كل الأشخاص المحيطة بها، وهي رئيسة قسم الموظفات في إحدى الوزارات ، وتخرج كل عقد النقص لديها على الموظفات التي تتعامل معها، فهي تربت ونشأت بدون وجود رجل في حياتها.

مسلسل غصون في الوحل 8- الثامنة HD :-

مسلسل غصون في الوحل الحلقة 8 الثامنة كاملة اون لاين

مسلسل غصون في الوحل 7- السابعة HD :-

غصون في الوحل الحلقة 7 كاملة | مسلسل غصون في الوحل الحلقة 7 HD

مسلسل غصون في الوحل من كتابة منى النافلي، واخراج المخرج الكبير محمد دحام الشمري الذي يعد خطوة إضافية في رصيدالدراما الكويتية، ويناقش المسلسل العديد من القضاية الاجتماعية عبر حكاية غصون، التي تجسدها الفنانة المتميزة هدى حسين ويشاركها عدد بارز من النجوم منهم محمد الرشيد، وريم ارحمه، وأميرة محمد، وعبد الله الطراروه، وعلي الحسيني والفنان القدير محمد المنيع، وهو يعد من احدى التجارب الدرامية التي تعتمد على التحليل النفسي والاجتماعي العميقين.