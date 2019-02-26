تراند اليوم : مسلسل الغراب الحلقه 3 مدبلج HD اون لاين ... شاهد الحلقة 4 الغراب مترجمة (قصة عشق)

حاز مسلسل "الغراب" على إعجاب الكثيرين من مشاهدي المسلسل التركي الجديد ، والذي شهد له آلاف عمليات المشاهدة والمتابعة في أولى حلقاته ، حيث يبحث الكثير من متابعي مسلسل الغراب على الحلقة الثالثة من المسلسل مترجمة للغة العربية ، والذي ننشره لكم اليوم من خلال المقال التالي .

المسلسل يروي قصة انتقام ...سيؤدي باريش أردوتش شخصية كوزجون طفل قُتِل والده الذي كان شرطيا و اضطر الى تغيير إسمه ليصبح اسمه أكتشا و أيضأ تغيير هويته و أُخِذ للعيش بعيدا حتى لا تتعرض حياته للخطر، يعود أكتشا الذي أصبح يعمل حارسا شخصيا (بودي جارد) بعد عشرين عاما لكي ينتقم من قاتل أبيه و ممن سرق طفولته .

أما بورجو بيرجيك فستقوم بدور المحامية ديلا بيلجين و التي كانت حب طفولة كوزجون، إلتقت طرقاتهما بعد سنوات من الفراق في رحلة انتقام تتخللها مشاهد أكشن

الأقاويل الأولية قالت أن هذا العمل به الكثير من مشاهد ذات فلاش باك، عن طفولة شخصية البطل، وتم اختيار كاست العمل في 14 نوفمبر 2018م، ستشارك باريش دور البطولة الممثلة بورجو بيريجيك، سيقوم بإخراج العمل بهادير انجي، وتم الاتفاق مع قناة ستار لعرض العمل، يوماً واحد في الأسبوع ، سيجسد باريش أردوتش دور كوزغون شاب يسعى لأخذ انتقام والده الذي وقع في فخ الشرطة و ستشارك بورجو بيريجيك بدور حبيبته منذ الطفولة ديلا ومحاميته .

مسلسل الغراب كاملة من خلال الرابط التالي .