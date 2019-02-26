الدروس المقررة للاطلاع فقط للدراسات الاجتماعية للصف الثاني والثالث الإعدادي

الدرس المحذوفة لمادة الدراسات الاجتماعية للعام الدراسي الحالي 2019، نشرتها جهات من جانب وزارة التربية والتعليم على موقعها الالكتروني، والدروس المحذوفة من المناهج خاصة بمادة الدراسات الاجتماعية للصفين الثاني والثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2018/2019، ومن المتوقع أن يتم حذف عدد من الدروس في اغلب المراحل الدراسية للصفوف التعليمية الأساسية.

الدروس المحذوفة للصف الثاني الإعدادي لمادة الدراسات الاجتماعية

من المقرر أن يتم حذف بعض الدروس في مادة الدراسات الاجتماعية للطلاب الوحدة الأولى، الدرس الثاني من المحاصيل الزراعية خيرات بلدنا، من صفحة 9 إلى صفحة 11 من الكتاب المدرسي، الوحدة الثانية صفحة 33، الوحدة الثالثة الصفحة 39، الوحدة الرابعة الوحدة الصفحة 63.

الدروس المحذوفة من الصف الثالث الإعدادي لمادة الدراسات الاجتماعية

تم حذف بعض الأجزاء من مادة الدراسات الاجتماعية للفصل الدراسي الثاني، حيث انه تم حذف أجزاء من الوحدة الرابعة، الحياة السياسية وعلاقات مصر الدولية، الدرس الأول الحياة النيابية والحزبية ودور المرأة في العمل الوطني، درس مراحل الحياة الحزبية في مصر الحديثة، من الصفحة 80 إلى الصفحة 81.