الوزن الزائد يجبر كاري على الخضوع لعملية جراحية

خضعت المغنية العالمية ماريا كاري، لعملية تكميم معدة في نوفمبر 2017، بحيث كانت تعاني من الوزن الزائد، وتلجأ دائما إلى اتباع حمية غذائية قاسية قبل أن تبدأ في أي مشروع جديد.

وأكد موقع !ET المهتم بأخبار المشاهيرأنها تصاب دائما بالقلق الشديد بسبب وزنها، وبعد إنتهاء المشروع تعود لعاداتها الغذائية الغير متوازنة ، وتعود من جديد لإكتساب الوزن. "بحسب موقع الخليج 365"

وشاركت كاري جمهورها بأحدث إطلالتها بصورة من حفلها الأخير المقام في لاس فيجاس، بحيث بدت بمنتهى الرشاقة في الصورة وعلقت عليها: "حفل عودة الفراشة الليلة في قصر القيصر، لا أستطيع الانتظار أكثر لرؤيتكم في آخر عرض من هذه الدّورة، حفلي القادم سيكون مع انطلاقة جولتي العالمية Caution World Tour".

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يذكر أن أن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مجلة الجمال وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.