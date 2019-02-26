روسي يفوز بجائزة عالمية للتصوير الضوئي

فاز المصور الروسي، سيرغي شيرباكوف، بجائزة مسابقة سوني العالمية للتصوير الضوئي، بحيث اختارت لجنة تحكيم المسابقة صورة فوتوغرافية من بين 8 صور التقطها شيرباكوف في أحد الشوارع الرئيسة القديمة لمدينة غدانسك.

واختارت لجنة تحكيم مسابقة "Sony World Photography Awards"، الفائز شيرباكوف من بين عشرات المصورين الذين يمثلون 62 بلدا. ويسعى منظمو هذه الجوائز لدعم المصورين المحليين من كل البلدان المشاركة في المسابقة، وتقديم أعمالهم الفنية للعالم من خلال معرض عالمي. "بحسب روسيا اليوم"

ومن المفترض أن تعرض أعمال شيرباكوف إلى جانب أعمال الفائزين الآخرين في معرض سيقام بلندن، من 18 أبريل حتى 6 مايو.

كما ستصدر لجنة المسابقة العالمية كتالوجا فنيا يضم صور الفنانين الفائزين بجوائز هذا العام، علما بأنه الجائزة تعتبر واحدة من أعرق جوائز التصوير من نوعها حول العالم.

يذكر أنه بدأ سيرغي شيرباكوف بالتقاط الصور الفوتوغرافية منذ أن كان في المدرسة، ودرس الغرافيك (الرسم الكمبيوتري)، ويحترف الآن المونتاج الفني والتصوير الفوتوغرافي.