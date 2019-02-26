الجدول المقترح لمواعيد امتحانات الثانوية العامة 2019 ورابط وتقديم الاقتراحات

حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الثانوية العامة الذي سيكون في 9 يونيو 2019 كما قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن الجدول المقترح لمواعيد امتحان الثانوية العامة للمواد العلمية والأدبية وذلك تمهيداً لتلقي المقترحات والتعديلات علي الجدول لمناقشتها مع المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر الذي يحضره رئيس المجلس الأعلى للآباء والأمناء والمعلمين ونائبه.

حيث تحدد موعد غلق تلقي المقترحات علي جدول الثانوية العامة الذي نشرته وزارة التربية والتعليم سيكون غداً الأربعاء الموافق 27/2/2019 .

حيث حرصت وزارة التربية والتعليم علي مشاركة طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور فقامت الوزارة بنشر الجدول المقترح بالفترة الكافية لتمكين الجميع من إبداء الرأي وإرسال المقترحات حيث حددت الوزارة انه أخر يوم لتلقي المقترحات علي الجدول حتي يوم 27 فبراير الحالي، وذلك حتي تتمكن الوزارة من عمل التعديلات واعتماد الجدول النهائي.

جدول الثانوية العامة المقترح من الوزارة 2019

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سيتم أخذ المقترحات علي الصفحة الرسمية لاتحاد طلاب مدارس مصر، وسنوفر لكم من خلال موقعنا الرابط الخاص بالصفحة الرسمية لاتحاد طلاب مدارس مصر من هنا.

حيث أكدت وزارة التربية التعليم علي أنه لن يتم المساس بالمواعيد المحددة ببداية الامتحانات أو نهايتها وأيضاً موعد امتحانات اللغة الأجنبية الثانية- التربية الدينية- التربية الوطنية، وذلك لإرتباطهم بموعد امتحانات الشهادات الثانوية الدولية الأخري، ونحن معكم بكل جديد ومميز ونتمنى لجميع طلابنا التوفيق والنجاح.