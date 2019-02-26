ثعبان يسافر في حذاء سائحة اسكتلندية 

في حادثة نادرة الوقوع سافر ثعبان من استراليا إلى اسكتلدا عبر حقيبة سائحة دون علمها.

وفي تفاصيل الحادثة فقد قضت المواطنة الاسكتلندية مويرا بوكسال إجازتها في أستراليا ، وفوجئت لدى عودتها لبلادها بثعبان في حذائها بحيث كان موجودا داخل حقيبتها.

ونقل "سبوتنك" عن صحيفة "theguardian" البريطانية قوله "إن مويرا التي تفاجئت لدى فتحها لحقيبتها بالثعبان واعتقدت في بادئ الأمر على أنه مجرد لعبة ومزحة، لكنها تفاجئت بأن الثعبان حقيقي".

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وقامت المواطنة الاسكتلندية، بالاتصال بالجمعية الملكية للرفق بالحيوان "RSPCA" التي قامت بأخذ الثعبان.

والطريف في الأمر بأن الثعبان قطع مسافة قدرت بنحو 15 ألف كيلومتر من كويزنلاند الأستراليا إلى غلاسكو الأسكتلندية.

يذكر أن الثعبان هو من سلالة البيثون المرقط غير السام، ويعتبره سكان أستراليا من الحيوانات الأليفة ويقوم عدد كبير من السكان بتربيتها في المنازل.