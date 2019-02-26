ما هو سبب مثول شاكيرا أمام القضاء الإسباني؟!

من المقرر، مثول المغنية العالمية شاكيرا، أمام القضاء الإسباني، في 12 يوينو/حزيران المقبل، بعد دعوى رفعت ضدها من المدعي العام بشأن ست عمليات في التهرب الضريبي.

ووفقا لمكتب المدعي العام بأن المبلغ وصل لـ14.5 مليون يورو، وتم إخفاؤه عن طريق 14 شركة تتواجد في جزر كايمان وجزر فرجن وبنما ومناطق أخرى، بحسب ما نقل موقع "Europa Press". "بحسب سبوتنك"

وأعلن الثنائي زواجهما في عام 2011، وتم فتح تحقيق في عام 2015 بشأن التهرب الضريبي للمغنية، حيث أعلنت مصلحة الضرائب بأن شاكيرا قامت بعمليات تهريب للأموال في 4 سنوات، على الرغم من قضائها معظم الوقت في إسبانيا.

يشار إلى أن المغنية ذات الأصول الكولومبية ترتبط بعلاقة منذ العام 2010 مع نجم المنتخب الإسباني ونادي برشلونة جيرارد بيكيه.