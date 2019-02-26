تراند اليوم : ننشر فيديو نسائم رانيا يوسف الاباحي ( الجزء الثالث) فيديو خالد يوسف المسرب كامل أفلام خالد يوسف الاباحية XXX2019

ننشر فيديو نسائم رانيا يوسف الاباحي ( الجزء الثالث) فيديو خالد يوسف المسرب كامل أفلام خالد يوسف الاباحية XXX2019، فضائح الفيديوهات الجنسية التي تم تسريبها للمخرج المصري الشهير خالد يوسف ، لا تزال تتصدر المشهد ، حيث تضج محركات البحث عبر جوجل عن فيديوهات الاباحية للمخرج خالد يوسف مع الفنانات ، والتي من أبرزهم فيديو الاباحي للمخرج خالد يوسف مع منى فاروق وشيماء فاروق ، وفيديو خالد يوسف مع منى الغضبان سيدة الاعمال المصرية ، وفيديو الراقصة كاميليا مع خالد يوسف ، وليس أخيراً بفيديو رانيا يوسف مع خالد يوسف .

فقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في جمهورية مصر العربية ،بفيديو مسرب يدعى أنه للفنانة المصرية رانيا يوسف وخالد يوسف .

حيث قامت عدد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتويتر بنشر فيديو الجديد المسرب للفنانة رانيا يوسف وخالد يوسف بشكل كبير.

حيث عم الغضب والاستنكار رواد مواقع التواصل الاجتماء بعد تسريب الفيديو الفاضح للفنانة رانيا يوسف وخالد يوسف ، متسائلين عن حقيقة هذا الفيديو ، ومطالبين بضرورة محاسبتهم قضائياً ، وايقاع أكبر عقوبة بحقهم.

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الأمر الذي دفع الفنانة المصرية رانيا يوسف بالنشر عبر حسابها الشخصي عبر تويتر بيان صحفي بخصوص الفيديو المسرب لها مع خالد يوسف قائلة “يعلن المكتب الإعلامي للفنانة رانيا يوسف، أنه سوف يتم مقاضاة أي موقع أو جريدة أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تسئ لها بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال نشر أي أخبار أو صور للتشهير بها وفقا لمواد ونصوص قانون العقوبات، وأنه لن يتم الاستهانة مع اي شخص او جهة يساعد بنشر اي مواد مسيئة وكاذبة، وسيتم محاسبته قانونيا.

يذكر أن النيابة العامة المصرية ، تمكن بالقبض على كل من منى فاروق وشيماء الحاج ، والراقصة كاميليا وسيدة الاعمال المصرية منى الغضبان ، على خلفية نشر و تسريب فيديوهات جنسية مع خالد يوسف.

هذا ويعتذر لكم موقعنا “الخليج 365” عن نشر هذا الفيديو للفنانة رانيا يوسف وخالد يوسف لما يتضمنه الفيديو من مشاهد مخلة باآداب .