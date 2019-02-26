تراند اليوم : هل انا مسجل في التأمينات ؟! .. - التحقق من الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية برقم السجل المدني

يسعى الكثير من موظفي والمواطنين في المملكة العربية السعودية للتحقق من الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية ، وهي خدمة أطلقتها الحكومة السعودية عبر الانترنت ، تمكن الخدمة المستفيد من معرفة ما إذا كان مشتركاً في نظام التأمينات الاجتماعية أم لا.

كيف أستخدم الخدمة؟

عن طريق شاشة التحقق من الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية في الصفحة الرئيسية من موقع التأمنيات

كيفية التحقق من الاشتراك بنظام التأمينات الاجتماعية :-

يمكنك الأستفسار عن هل انت مسجل ام لا في التامينات الاجتماعية كما يمكنك تقديم بلاغ علي التسجيل الوهمي من خلال الرابط التالي .

يمكنك التأكد من تسجيلك في وزارة العمل كموظف قطاع خاص من خلال الرابط التالي .

ملاحظة :-

اذا كان والداك يتقاض راتب تقاعديا من التأمينات وانت مسجل معه فستجد العبارة التالية "أنت مسجل بنظام التأمينات الاجتماعية ولكنك حاليا لا"

