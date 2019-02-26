تراند اليوم : مشاهدة المسلسل اللبناني (ثواني) الحلقة 36 كاملة بجودة عالية

عشاق الدراما اللبنانية ننشر لكم اليوم حلقة 36 كاملة من المسلسل اللبناني ثواني والذي حاز على نسبة ضخمة من المتابعين في الوطن العربي ، نظراً لجودة الأداء والعمل الدرامي .

مشاهدة المسلسل اللبناني (ثواني) الحلقة 36 كاملة :-

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قصة مسلسل ثواني : -

تدور أحداث المسلسل حول ممرضة وزوجها يعيشان حياة عادية، ولديهم علاقات جيدة بالناس المحيطة بهم، لكن حياتهما تتغير بسبب حادث يقع لهما يقلب حياتهما رأسًا على عقب، فيدخلان في صراع مع الشخصيات التي تحيط بحياتهما وسط صراع متشابك يسعيان فيه لمواجهة الأطراف الأخرى.

المسلسل من بطولة :

ريتا حايك

عمار شلق

نيكولا مزهر