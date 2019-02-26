دراسة تكشف كيفية تعزيز نوعية الحياة الجنسية

أكدت دراسة أمريكية، أن جراحة إنقاص الوزن، يمكن أن تعزز نوعية الحياة الجنسية لدى الناس، بحيث ساهمت العمليات الجراحية في تخفيف اكتئاب المرضى.

وشملت دراسة حديثة أجرتها جامعة ولاية داكوتا الشمالية، أكثر من 2000 مريض بالسمنة المفرطة، علما بأنها أوضحت أن الخضوع للجراحة جعلهم أكثر نشاطا جنسيا. "بحسب سبوتنك"

وقام الباحثون بتحليل حالة 2036 من البالغين، الذين شاركوا في جراحة علاج البدانة في مستشفيات أمريكية، وكشفت النتائج أن 70% من النساء و74% من الرجال، لم يكونوا راضين عن حياتهم الجنسية، قبل إجراء عملية إنقاص الوزن.

وعقب مرور عام، أوضح 56% من النساء و49.2% من الرجال، بوجود تحسن ملحوظ، كما وشكا نحو 60% من النساء و67% من الرجال، من "القيود الجنسية" بسبب وزنهم المفرط قبل الخضوع للجراحة، وعقب مرور 5 سنوات على العملية، أبلغ 73.6% من النساء و67.7% من الرجال، عن تحسن الحياة الجنسية.

وأشارت الدراسة، إلى أن التأثيرات كانت أكثر وضوحا بين النساء، حيث أبلغ ثلثهن عن تحسن في رغباتهن الجنسية والنشاط العام.