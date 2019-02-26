دراسة علمية جديدة تحذّر من استخدام الهاتف أثناء تناول الطعام

توصّلت دراسة علمية حديثة جاءت خلاصتها إلى أنّ تناول الوجبات الرئيسية واستخدام الهواتف الذكية معًا في نفس الوقت من شأنه أن يسبّب السمنة والأمراض المرتبطة بها, وتؤثر سلبًا على سلوك المستخدمين سواء كانوا كبارًا أو من فئة الأطفال.

ووجد الباحثون الذي شاركوا في الدراسة، أن الأشخاص الذين يستخدمون هواتفهم في نفس وقت تناول الطعام، يستهلكون سعرات حرارية أكثر بنسبة 15 بالمئة، مقارنة مع الأشخاص الآخرين, وفق صحيفة الديلي ميل البريطانية.

ووفقا للدراسة، فمن شأن التحديق في شاشة الهاتف الذكي، جعل الإنسان لا ينتبه إلى كمية الطعام التي تناولها عادة.

وقال مارسيو جلبرتو، المؤلف الرئيس للدراسة التي أجريت بالتنسيق مع الجامعة الاتحادية في البرازيل ومركز طبي في هولندا، إن استخدام الهواتف الذكية، أثناء تناول الوجبات، يؤدي إلى استهلاك المزيد من السعرات الحرارية والدهون.

وأضاف: "أصبحت الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية مصدر رئيسي لـ"تشتيت" العقل أثناء تناول الوجبة. لافتا إلى أنه حتى الأطفال يتأثرون بذلك السلوك, بحسب موقع سكاي نيوز عربية.