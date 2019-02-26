فائزون في جائزة أوسكار يتلعثمون ونشطاء يسخرون

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن نشطاء على موقعي تويتر وفيسبوك الاجتماعيين سخروا من "الكلمة الفوضوية"، التي قدمها الفائزون بجائزة "أفضل مكياج وتصفيف شعر" أمام الحضور، في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91.

وبدأ الفائزون الثلاثة : "غريغ كانوم وكاتي بيسكو وباتريكا ديهاني، بالتلعثم في إخراج الكلمات، بعد صعودهم إلى المنصة وتوجيه الشكر إلى متابعيهم والمتعاونين معهم. "بحسب سكاي نيوز"

وبالرغم من أنهم حضّروا أنفسهم وأعدّوا نصا محررا مسبقا على ورقة، إلا أنهم لم يتفقوا على "من سيقول ماذا"، علما بأنه وقع الفائزون الثلاثة في لخبطة كبيرة، الأمر الذي جعل الفرقة الموسيقية تعزف معزوفة، إلى حين تدارك الموقف. وأنهت المجموعة كلمتها بسرعة ثم غادرت المنصة.

وقال منتقدون، إن الثلاثة فازوا بجائزة الأوسكار لأسوأ خطاب، مشيرين إلى أنه من الضروري الاستعداد لحدث كبير مثل هذا.

وذكر أحدهم على حسابه في تويتر "أعتقد أن هذا أسوأ خطاب في تاريخ حفل الأوسكار"، كما وشبه آخر الثلاثي بالطلاب، الذين يقفون أمام زملائهم لتقديم عرض ما، فيفقدون التركيز وينسون كل شيء.

وأشارت إحدى المعلقات، إلى أن "موقف ممل في الحفل الواحد والتسعين للأوسكار"