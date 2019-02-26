شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكافيء "الصخرة".. ويبدأ رحلة البحث عن صفقة "شمال" في الدوري والان مع التفاصيل

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك مكافئة محمد عبدالغني مدافع الأبيض بعد المستوى الرائع الذي ظهر عليه اللاعب خلال الفترة الماضية مع الزمالك في بطولة الدوري وبطولة دوري أبطال إفريقيا.

واستقر المجلس على تعديل عقد المدافع الشاب مع الزمالك وزيادة قيمته إلى مليون جنيه سنويا، وخاصة وأن عقد اللاعب الحالي مع الزمالك يصل إلى 900 ألف جنيه سنويا وهو ما لا يتناسب فى الوقت الجارى مع ما يقدمه اللاعب مع الفريق الأبيض.

إدارة الزمالك علقت ملف تعديل العقود في الوقت الحالي انتظارًا للانتهاء من المواجهات المقبلة خاصة أن الفريق لديه العديد من الارتباطات المتتالية سواء بالدورى أو الكأس أو بطولة الكونفدرالية، وهو ما أدى إلى تأجيل تعديل عقد زميله محمود كهربا.

وعلى الجانب الأخر يواصل الفريق الأول لكرة القدم استعداداته لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم الأربعاء الموافق 20-2-2019، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين للدوري العام.

الزمالك سيستعيد في لقاء الأربعاء إلى خدمات إبراهيم حسن بعد تعافيه من الإصابة التي تسببت في غيابه عن الأبيض أمام إنبي في اللقاء الذي جمع الفريقين أول أمس على استاد بتروسبورت وانتهى بتفوق الأبيض بهدفين مقابل هدف.

واستقر السويسري كريستان جروس المدير الفني للزمالك على عودة إبراهيم حسن للتشكيلة الأساسية للأبيض بعدما قرر الدفع بالوافد الجديد زيزو أمام إنبي لتعويض غياب دي ماريا.

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التشكيل المتوقع للزمالك أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: حمود جنش

خط الدفاع:عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز

خط الوسط:طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود كهربا - يوسف أوباما - إبراهيم حسن

خط الهجوم:خالد بو طيب

الزمالك يبدأ رحلة البحث عن مدافع "شمال" في الدوري المصري

بدأ مسؤولو نادي يلا شوت الزمالك في البحث عن مدافع أيسر في الدوري المصري، تمهيدا للتعاقد معه خلال فرة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم مركز المدافعه الأيسر ولا سيما وأن الفريق يضم الثنائي عبدالله جمعة وبهاء مجدي في هذا المركز فقط بعد قرار الإدارة برحيل أحمد فتوح إلى سموحة السكندري لمدة سنة ونصف على سبيل الإعارة.

جروس طلب من معاونه متابعة مباريات الموسم باهتمام وتحضير ملف شامل عن أبرز لاعبي الدوري المصري في مركز الظهير الأيسر لاعطاء الضوء الأخضر للإدارة للتعاقد معه في الميركاتو القادم.