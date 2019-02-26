تراند اليوم : تفشي المرض إكس من شأنه التسبب بوفيات بأعداد كبيرة

حذر علماء من وباء قاتل أطلقوا عليه “المرض إكس”، من شأن انتشاره أن يقضي على الملايين من البشر على غرار “الإنفلونزا الإسبانية”، التي تسببت بوفاة ما يقارب خمس سكان الأرض. ويسابق العلماء الزمن للتنبؤ بتوقيت وكيفية ظهور سلالة المرض القاتل، والاستعداد لمواجهة الوباء الذي لم يظهر حتى الآن، وفق تقرير نشرته صحيفة “صن” البريطانية الاثنين.

وتثار مخاوف من تطور فيروس الإنفلونزا بطريقة تضع حتى الأصحاء في دائرة الخطر، بشكل يشابه تفشي الإنفلونزا الإسبانية سنة 1918، والذي كان صغار السن والأصحاء على قائمة ضحاياه البالغ عددهم 100 مليون.

وتميزت الإنفلونزا الإسبانية باستغلالها للنظام المناعي للجسم، وتوليد ما يعرف بـ”العواصف السيتوكينية” التي تسبب تلفا خطيرا بالأعضاء في المرضى الذين يعانون من صدمة التهابات قوية.

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ومن المخاطر المرتبطة بـ”المرض إكس” سرعة انتشاره التي قد تتم بسهولة عبر الهواء، هذا إلى جانب إمكانية انتقاله، إن تطور من الإنفلونزا، بين أصناف أخرى من الكائنات مثلما حدث مع إنفلونزا الطيور.