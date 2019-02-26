ما صحة خبر وفاة الشيخ محمد راتب النابلسي

انتشرت في الساعات الأخيرة، شائعات كثيرة عن وفاة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، حيث نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، خبرا يدعي وفاة الشيخ الداعية محمد راتب النابلسي خلال الساعات الماضية بعد تدهور حالته الصحية.

من جهته، علق الداعية محمد راتب النابلسي خلال مقابلة تلفزيونية على خبر وفاته بالقول "لقد مت أربع مرات"، مؤكدً أنه لا يزال بصحة جيدة ويتابع برنامجه الدعوي ، وطلب من جميع وسائل الإعلام لضرورة التأكد قبل نشر أي خبر. وفق "مداد"

محمد راتب النابلسي، هو داعية إسلامي سوري معاصر، له العديد من الدروس والمحاضرات في الإعجاز العلمي والتفسير، والمنهج العلمي والمعرفة، أشتهر بسلسلته عن أسماء الله الحسنى، وعن الشمائل النبوية، وغيرها من المواضيع التي تتحدث عن ديانة الإسلام.