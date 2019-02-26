مسلسل غصون في الوحل الحلقة 8 الثامنة.. الأحداث في مسار جديد

تدور أحداث مسلسل غصون في البحر، حول هي امرأة أربعينية تعاني من عقد ومشاكل نفسية كثيرة، تجعلها تحقد على الآخرين وتتخبط في المشاكل، وهو ما يؤثر بالسلب على حياتها.

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وتوضح بطلة العمل الفنانة هدى حسين، أنها تلعب لأول مرة هذا الدور، الذي سيمثل نقلة نوعية في حياتها الفنية، مضيفة أن غصون شخصية تجمع كل التناقضات والمفارقات في شخصيتها، وعاشت طفولة مؤلمة جعلتها تحقد على الآخرين وتسبب المشاكل لكل من حولها.

وأكدت الفنانة هدى حسين على الطفولة الصعبة التي عاشتها غصون، حيث لم تجد حناناً من أسرتها ولا المجتمع، مما أدى إلى جعلها شخصية لا تبالي بالأخرين وهمومهم وأثر نفسياً عليها وجعلها تحقد على كل من حولها.

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