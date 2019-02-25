مسلسل بنات الملاكمة الحلقة 7

يتابع الجمهور العربي والخليجي بشكلٍ خاصٍ تجربة جديدة من نوعها عبر مسلسل "بنات الملاكمة"، وذلك على غرار المسلسلات العربية التي تتناول قضايا المراهقات والفتيات بمرحلهن العمرية المختلفة، كـ "بنات الثانوية" و"بنات الجامعة".

الحلقة 7 هنــا

وتختلف طبيعة العمل عن الدراما السعودية والخليجية السائدة، فبطلاته شابات مكافحات، يواجهن ظروف الحياة المختلفة، فكيف ستتمكّن من اجتياز العقبات التي تعرقل طريقهن، لذا فإن العمل يعتمد على العنصر الشبابي النسائي بصورة خاصة.

ويروي المسلسل، وهو من اخراج سمير عارف، قصة شاباتٍ خليجياتٍ وتجربتهن الصعبة بالحياة، وكيف يواجهنَ مشاكلهن ويقمنَ بحلّها.

يشار إلى أن موعد عرض الدراما الاجتماعية السعودية "بنات الملاكمة" على قناة MBC4، بدأ في 17 شباط/فبراير، من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 06:00 مساءً بتوقيت غرينتش.