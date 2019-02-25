شاهد: سناب دكتوره خلود ينشر صورة ولادتها توأما من زوجها امين

نشر سناب الدكتورة خلود نجمة التواصل الاجتماعي في الكويت، اليوم الاثنين، صورة ولادتها توأما من زوجها الفنان امين.

وعلق سناب دكتوره خلود على صورتها في غرفة الولادة بعد إنجابها طفلين ملعقا " حمد لله على السلامة يا غالية".

يذكر أن الدكتورة خلود، أعلنت عن المفاجأة التي كانت تحضّرها لزوجها أمين وجمهورها، وهي حملها بتوأم، حيث أقامت حفلًا ضخمًا غنت فيه النجمة اللبنانية نجوى كرم بمناسبة إعلانها نوع جنينيها.

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وسبق أن خرجت الدكتورة خلود عن صمتها؛ للرد على الانتقادات التي وجهت إليها من قبل متابعي صفحتها الشخصية على ”إنستغرام“؛ بسبب نشرها عددًا كبيرًا من الصور أثناء فترة حملها.

يذكر أن الدكتورة خلود طلبت عبر حسابها الرسمي على موقع انستغرام من جمهورها قبل الولادة بالدعاء لها.