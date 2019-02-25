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تراند اليوم : [PDF] نتائج السنة التحضيرية 2019 مقرر الفيزياء >> اعلان نتائج نتائج اختبارات الفصل الاول للسنة التحضيرية

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[PDF] نتائج السنة التحضيرية 2019 مقرر الفيزياء >> اعلان نتائج نتائج اختبارات الفصل الاول للسنة التحضيرية

[PDF] نتائج السنة التحضيرية 2019 مقرر الفيزياء >> اعلان نتائج نتائج اختبارات الفصل الاول للسنة التحضيرية

أصدرت قبل قليل نتائج اختبارات (مقرر الفيزياء) الفصل الاول للسنة التحضيرية للكليات الطبية للعام الدراسي 2018-2019 لجميع الطلاب والطالبات الكليات الطبية الذين تقدموا لخوض اختبارات مقرر الفيزياء للعام 2019 .

نتائج السنة التحضيرية 2019 مقرر الفيزياء  من خلال الرابط التالي .

يذكر أن وزارة التربية والتعليم العالي في سوريا أصدرت في وقت سابق ، كافة نتائج اختبارات الفصل الاول للسنة التحضيرية للكليات الطبية للعام الدراسي 2018-2019 للمقررات(بيولوجيا الخلية-اللغة الانكليزية1-تاريخ العلوم الطبية) .

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وبامكانكم قرائنا الكرام متابعة واستخراج نتائج اختبارات الفصل الاول للسنة التحضيرية للكليات الطبية للعام الدراسي 2018-2019 للمقررات(بيولوجيا الخلية-اللغة الانكليزية1-تاريخ العلوم الطبية) من خلال الرابط التالي .

رابط مختصر

2019-02-25 2019-02-25

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