تراند اليوم : [PDF] نتائج القوات المسلحه 1440 الدفعة الجديدة - الادارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة

يبحث الكثير من المتقديمن لوظائف القوات المسلحة 1440-2019 في المملكة العربية السعودية عن نتائج القبول في القوات المسلحة الدفعة الجديدة ورابط مباشر للاستعلام عن نتائج القوات المسلحة في المملكة العربية السعودية عبر الادارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة .

حيث أكدت مصادر مطلعة في الادارة العامة للقبول ان النتائج ستعلن خلال فترة قريبة ، حيث جاري العمل على التدقيق النهائي للكشوفات ولأسماء المقبولين مبدئيا ، قبيل نشرها عبر الانترنت.

الاستعلام عن نتائج القوات المسلحه 1440 الدفعة الجديدة من خلال الرابط التالي .

هذا وأعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية خلال وقت سابق، عن فتح باب القبول في التجنيد الموحد للقوات المسلحة وأفرعها للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة السعودية للعام 2019 -1440 ، والذي تقدم لها آلاف من المتقدمين الراغبين بالانتساب للقوات المسلحة في السعودية للحصول على وظيفة في التجنيد للقوات المسلحة .