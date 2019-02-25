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تراند اليوم : [PDF] نتائج القوات المسلحه 1440 الدفعة الجديدة - الادارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة

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يبحث الكثير من المتقديمن لوظائف القوات المسلحة 1440-2019 في المملكة العربية عن نتائج القبول في القوات المسلحة الدفعة الجديدة ورابط مباشر للاستعلام عن نتائج القوات المسلحة في المملكة العربية السعودية عبر  الادارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة .

حيث أكدت مصادر مطلعة في الادارة العامة للقبول ان النتائج ستعلن خلال فترة قريبة ، حيث جاري العمل على التدقيق النهائي للكشوفات ولأسماء المقبولين مبدئيا ، قبيل نشرها عبر الانترنت.

الاستعلام عن نتائج القوات المسلحه 1440 الدفعة الجديدة  من خلال الرابط التالي .

هذا وأعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية خلال وقت سابق، عن فتح باب القبول في التجنيد الموحد للقوات المسلحة وأفرعها للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة السعودية للعام 2019 -1440 ، والذي تقدم لها آلاف من المتقدمين الراغبين بالانتساب للقوات المسلحة في السعودية للحصول على وظيفة في التجنيد للقوات المسلحة .

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