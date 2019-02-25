رابط نتائج وظائف الخدمة المدنية في الجزائر فور صدورها - مسابقة عون حماية

من المقرر أن تعلن المديرية العامة للخدمة المدنية في الجزائر، يوم الاثنين، عن نتائج الوظائف التي أعلنت عن توفرها مؤخرا في قطاع الحماية المدنية للذكور والاناث.

وكانت المديرية قالت في تصريحٍ صحفي إنها بحاجة لشغل 2600 وظيفة في قطاع الحماية المدنية، من الذكور وكذلك من الإناث، موضحة أنها ستعمل على توظيف 2550 من الرجال و50 من الاناث.

توزيع الوظائف بالولايات الجزائرية

20 وظيفة عون في العاصمة الجزائرية.

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10 وظائف في قسطنطينة.

10 مناصب في وهران (وتخصص للإناث).

وفيما يلي روابط استخراج نتائج "عون حماية" في الخدمة المدنية.. لحظة صدورها

متابعة ظهور النتائج من خلال المقع الرسمي للدولة، موقع الحماية المدنية الجزائري.