مرفق آلية التسجيل: شروط و أماكن تسجيلات مسابقة الشبه الطبي 2019

أعلن مدير المعهد الوطني للتكوين العالي شبه طبي بمستغانم، يوم الاثنين، عن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للمترشحين الخارجين للالتحاق بدورة التكوين الخاصة بأعوان رعاية الأطفال ومساعدو جراحي الأسنان للصحة العمومية بدون بكالوريا.
وأشار المعهد إلى أنه "على المتقدمين لمنصب مساعد جراح الأسنان للصحة العمومية والتي يبلغ عدد المناصب المفتوحة بها 810 تقديم عدد من المستندات بناءا على طلب الإدارة المنظمة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وهي:
صورة شمسية
طلب خطي
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
استمارة المعلومات على أساس الاختبارات وتملأ من طرف المرشح أو تسحب من موقع الوظيف العمومي.
نسخة من كشف النقاط الخاص بشهادة البكالوريا راسب
شهادة مدرسية أصلية مع كشف النقاط للفصل الثالث
دفع مستحقات التسجيل المقدرة ب200 دج في الحساب الجار 323534 مفتاح 89.
اماكن تقديم ملفات مسابقة الشبه الطبي 2019
الشلف معهد التكوين شبه الطبي بالشطية (الشلف)
أدوار المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي بأدرار
الأغواط مدرسة التكوين شبه الطبي بالأغواط
أم البواقي معهد التكوين شبه الطبي بعين البيضاء
بجاية المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي ببجاية
باتنة المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي بباتنة
بشار المعهد الوطني للتكون العالي شبه الطبي ببشار
بسكرة المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي ببسكرة
البليدة المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي بالبليدة
البويرة المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي بالبويرة
تمنراست معهد التكوين شبه الطبي بتمنراست
تبسة المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي بتبسة
تلمسان المعهد الوطني للتكون العالي للقابلات بتلمسان
تيارت المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي بتيارت
تيزي وزو المعهد الوطني للتكوين العالي للقابلات بتيزي وزو
الجزائر المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي بالجزائر
الجلفة معهد التكوين شبه الطبي بالجلفة
سطيف المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي بسطيف
جيجل المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي بجيجل
سعيدة المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي بسعيدة
سكيكدة المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي بسكيكدة
سيدي بلعباس المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي بسيدي بلعباس
عنابة المعهد الوطني للتكوين العالي للقابلات بعنابة
غليزان مديرية الصحة والسكان لولاية غليزان
غرداية مديرية الصحة والسكان لولاية غرداية
عين تموشنت مديرية الصحة والسكان لولاية عين تموشنت
النعامة مديرية الصحة والسكان لولاية النعامة
عين الدفلي معهد التكوين شبه الطبي بالعطاف
ميلة مديرية الصحة والسكان لولاية ميلة
تيبازة مدرية الصحة والسكان لولاية تيبازة
سوق أهراس مديرية الصحة والسكان لولاية سوق أهراس
خنشلة مديرية الصحة والسكان لولاية خنشلة
الوادي مديرية الصحة والسكان لولاية الوادي
تيسمسيلت مديرية الصحة والسكان لولاية تيسمسيلت
تندوف مديرية الصحة والسكان لولاية تندوف
الطارف مديرية الصحة والسكان لولاية الطارف
بومرداس مديرية الصحة والسكان لولاية بومرداس
برج بوعريريج مديرية الصحة والسكان لولاية برج بوعريريج
اليزي مديرية الصحة والسكان لولاية اليزي
البيض مديرية الصحة والسكان لولاية البيض
وهران المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي بوهران.
يشار إلى أن التسجيل في مسابقة الشبه الطبي بدأ يوم 19 فبراير فيما سينتهي يوم 11 مارس القادم.