تراند اليوم : رسميا .. ظهور نتائج امتحانات كلية التربية جامعة البعث الفصل الاول 2019

دمشق- الخليج 365

ظهور نتائج امتحانات كلية التربية جامعة البعث الفصل الاول 2019 لجميع التخصصات المختلفة داخل الجامعة قبل قليل بشكل رسمي .

فقد أعلنت رسميا جامعة البعث ، التعليم المفتوح، نتائج الامتحانات الفصلية للفصل الدراسي الاول من العام 2019، رسميا لجميع المتقدمين من كلية رياض الأطفال ودبلوم التأهيل التربوي قبل قليل عبر موقع الالكتروني للجامعة لجميع الطلاب والطالبات.

فقد أكد مدير الكلية، أن نتائج هذا العام ظهرت لجميع الطلاب المنتسبين للكلية والذين تمكنوا من اتمام كافة الامتحانات للفصل الدراسي الاول من العام 2019، لدراسات القانونية، منوهاً إلى أن جميع النتائج الطلاب هذا العام أفضل من الأعوام السابقة، خصوصا لما تمر به البلاد من أوضع سياسية.

هذا ويبحث الكثير من طلاب الجامعة، عن رابط المباشر لفحص نتائج الامتحانات الفصل الدراسي الاول لجامعة البعث رياض الاطفال ودبلوم التأهيل التربوي وجميع التخصصات ، والتي يقوم "الخليج 365" بنشرها لكم من خلال الرابط التالي ، يمكنكم الضغط على الرابط والاطلاع على كافة النتائج كاملة.