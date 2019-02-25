تراند اليوم : نتائج بكالوريا 2018 "الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات" كشف نقاط بكالوريا 2018 حسب...

أصدرت وزارة التربية الوطنية الجزائرية اسماء الناجحين في نتائج البكالوريا 2018 في الجزائر، من خلال موقع الديوان الوطني ، حيث نشرت رابط مباشر يحتوي على نتائج بكالوريا في الجزائر برقم التسجيل والرقم السري.

وأوضحت الوزارة أن النتائج هذا العام أفضل من الاعوام السابقة فقد ارتفعت نسبة النجاح بين طلاب وطالبات البكالوريا، مشيرةً إلى أن النتائج ستظهر رسميا عبر موقع الديوان الوطني عبر الانترنت، حيث بامكان جميع الطلاب الاطلاع على النتيجة من خلال موقع الديوان فور الاعلان عنها برقم التسجيل.

هذا وبإمكان المترشحين لشهادة البكالوريا دورة 2018 الاطلاع على نتائجهم من خلال الموقع الرسمي للديوان http://bac.onec.dz بإدخال رقم التسجيل و الرقم السري الموجودين أسفل الاستدعاء و الإجابة عن السؤال ثم أخيرا الضغط على زر استظهار النتيجة ، أو عن طريق الرسائل القصيرة SMS بالاتصال على الرقم #567* .