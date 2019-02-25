الممثل رامي مالك يسقط في قاعة الاوسكار (شاهد)

سقط رامي مالك الفنان الأمريكي ذو الأصول المصرية، بجانب منصة الحفل، عقب حصوله على جائزة الأوسكار، لأفضل ممثل عن دوره في فيلم الملحمة الإبراهيمية.

وحصد رامي مالك الجائزة، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91، الذي أقيم على مسرح "دولبي" في لوس أنجلوس.

وأدى رامي مالك في الفيلم دور ميركري المولود لأبوين من الهند هاجرا مع أسرتهما إلى أميركا عندما كان في أواخر العقد الثاني من عمره.

وبعد نهاية الحفل، الذي شهد تغطية إعلامية ضخمة، فقد رامي مالك توازنه وسقط أرضا بجانب المنصة، التي أقيم عليها الحفل، حسب ما أظهرت عدسات المصورين.

وحسب موقع سكاي نيوز عربية، فقد تم استدعاء المسعفين بشكل عاجل لفحص الممثل، الذي تعامل بعفوية جميلة مع الموقف المحرج، حيث ابتسم للمصورين، قائلا "أنا بخير".

وقال المسعفون إن رامي مالك (73 عاما) بخير ولا يعاني من أي إصابة. وبعدها بدقائق، خرج الممثل من القاعة بشكل طبيعي.