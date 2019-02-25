جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي يحصدها فيلم "روما"

توّجت الأوسكار فيلم روما الأبيض والأسود كأفضل فيلم أجنبي ليفوز بالجائزة بعد أن أحرز قبل أسابيع جائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا) لأفضل فيلم.

ويتناول الفيلم قصة مديرة منزل من عائلة من الطبقة الوسطى في السبعينات.

والفيلم أبيض وأسود من إنتاج شركة نتفليكس، وهو سيناريو وإخراج المكسيكي ألفونسو كوارون، وهو أول فيلم مكسيكي يفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية وحصد بالفعل عددا من الجوائز الأخرى هذا العام.

والفيلم مستوحى من طفولة المخرج وخادمة ساعدت في تنشئته. وقام ببطولته ممثلون مغمورون أو هواة.

واسم الفيلم مأخوذ من حي روما في مدينة كولونيا بالمكسيك حيث نشأ كوران.

وقال كوارون" لقد نشأت على مشاهدة الأفلام الناطقة بلغة أجنبية وتعلمت واستوحيت منها الكثير.

"أفلام مثل المواطن كين (سيتزين كين) والفك المفترس (جوز)وراشومون والأب الروحي (جد فاذر)".

وأشار إلى أن المرشحين لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية كسروا الحواجز. وقال " أعتقد أن المرشحين الليلة أثبتوا أننا جزء من نفس المحيط, بحسب موقع سكاي نيوز عربية".

وفاز الفيلم وهو سيرة شبه ذاتية عن عامل محلي في السبعينات من القرن الماضي في المكسيك بسلسلة من الجوائز هذا الموسم مما عزز طريقه في الفوز بجائزة أكاديمية علوم وفنون السينما الأميركية (الأوسكار).