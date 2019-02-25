قصة المسرح العملاق دولبي وعلاقته بمهرجان الأوسكار

منذ 24 من مارس وتحديدًا في النسخة الرابعة والسبعين من حفل توزيع جوائز الاوسكار، يحتضن هذا المسرح الذي يعد واحدًا من اشهر واهم الفعاليات الفنية في العالم، جاء ذلك خلال التقرير الذي اذاعته قناة الغد حول مسرح دولبي العملاق الذي يستضيف فعاليات النسخة الواحدة والتسعين من حفل الأوسكار، وهي النسخة الثامنة عشرة من الحفل الكبير التي يستضيفها المسرح الفخم بين جدرانه.

وأفاد التقرير بان مسرح دولبي يقع في مركز هوليود بلوس انجلوس في نوفمبر من عام 2001، بتصميم فريد وضعه المهندس الأمريكي ديفيد روكويل، على مساحة 16 الف و 700 متر مربع بتكلفة بلغت 94 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن اكاديمية الفنون والصور المتحركة قررت استئجاره لاستضافة حفل الأوسكار منذ ذلك الحين.