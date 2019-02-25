شاهد اسرع طفل في العالم

انتشر مقطع فيديو للطفل، رودلف إنغرام، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتفوق بشكل مبهر على خصومه في سباق ال 100 متر.

وفاجأ الطفل الأمريكي رودولف إنغرام، الذي يُلقب بـ"Blaze the Great"، المتفرجين عندما قام بإنهاء سباق 100 متر في غضون 13.48 فقط.

ولم تُدهش سرعته الجمهور فقط، إذ تم تداول مقطع الفيديو لإنغرام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتقدم بسرعة تاركاً المتنافسين الآخرين خلفه، ما جعل البعض يصفه بأنه "أسرع طفل في العالم".

كما تمت مقارنته بالرياضي الجامايكي الملقب بـ"أسرع رجل في العالم"، يوسين بولت، والذي حطم الرقم القياسي لسباق مسافة 100 متر في بطولة العالم في ألمانيا في أغسطس/آب 2009، وسجل 9.58 ثانية.

ورغم صغر عمره، إلا أن الطفل أصبح مشهوراً، إذ أصبح لديه الآن أكثر من 480 ألف متابع لحسابه على موقع "إنستغرام".