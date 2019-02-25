نادين لبكي لم تفوز بجائزة الأوسكار ولكنها فازت بهذا الشيء

لم تتمكن الفنانة اللبنانية نادين لبكي، من إحراز جائزة الأوسكار عن أفضل فيلم أجنبي، ولكنها حجزت مكانة في قلوب اللبنانيين والعرب والغرب.

وحصد الفيلم المكسيكي "روما" جائزة الأوسكار كأفضل فيلم أجنبي.

‎فتزامناً مع انطلاق حفل الأوسكار، التقط بطل فيلمها "كفرناحوم" الفتى زين صورة لها ولزوجها المؤلف الموسيقي خالد مزنّر وهما ينتظران ب حماس النتائج، ولعلّ التأثير الكبير الذي طبعته لبكي على زين والتمسك بالأمل، دفع الأخير إلى الشعور بالحزن الشديد بعدما علم بخسارة فيلمه، وذلك في صورة وثّقتها لبكي في حسابها عبر "إنستغرام" من خلال "الستوري" ظهر فيها بوجه حزين.

ومنح ترشح فيلم "كفرناحوم" لنيل جائزة الأكاديمية، دفعه كبيرة لصناعة السينما اللبنانية بقوة، لتقول : "نعم نستطيع".

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المصدر: النهار